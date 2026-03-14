海の環境を改善する働きが注目されている海草「アマモ」を増やそうと、14日、福岡市で学習会が開かれました。14日午前、福岡市西区の玄洋高校で行われた学習会には、高校生や地元の住民など、約100人が参加しました。これは「24時間テレビ」の環境保護活動の一環で行われたもので、参加者は海草の一種「アマモ」の種を、環境に影響がない寒天粘土で包む「アマモだんご」作りを体験しました。アマモは光合成によって二酸化炭素を吸