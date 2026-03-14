英語で「速い」を表す比喩は、枚挙にいとまがない。【こちらも】猫が「誠実」なのは肉に手が届かないから? 契約社会の合理主義を示す英語表現「like a bat out of hell（地獄から飛び出したコウモリのように）」、「like greased lightning（油を塗った稲妻のように）」、「at breakneck speed（首が折れるほどの速さで）」。それぞれ微妙に異なるニュアンスを持つイディオムだ。なかでも、今回紹介したい「like a scalded