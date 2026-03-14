MicroGPTは作者のAndrej Karpathy氏によるとLLMをどこまで簡素化できるのかを10年にわたり追求した集大成とのことで、依存関係のない純粋なPythonで書かれた200行の単一ファイルのみであるにもかかわらずGPTに学習と推論を行わせることができます。動作原理についてはAndrej氏のブログで説明されていますが、より初心者向けにスクリプトを用いたインタラクティブな解説を行っているサイトが誕生していたのでどれくらいわかりやすい