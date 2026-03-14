◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）皐月賞トライアルのスプリングＳの前日最終オッズが３月１４日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気は、無傷の２連勝中で底を見せていない（１２）クレパスキュラー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）の１・８倍。単勝２番人気は、前走のホープフルＳで３着に好走するなど実績上位の（２）アスクエ