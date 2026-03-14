◆オープン戦広島１―７阪神（１４日・マツダ広島・新井貴浩監督が、育成左腕・アリアの１軍同行「延長」を決めた。ドミニカカープアカデミー出身の２４歳。９回に登板し、失策絡みで１点を失ったものの、最速は１５０キロをマークした。前日１３日に育成契約を結んだばかりの新星を「また次も見てみたい」と評価した。また、打席内で立ち位置を変えるなど工夫するドラフト１位・平川（仙台大）の野球脳を絶賛した。以下は試