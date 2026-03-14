【新華社長沙3月14日】中国湖南省常徳市の中心部を流れる穿紫河は千年の歴史を持つ運河で、かつては汚染が深刻だった。地元政府が2006年に生態系修復と整備に着手し、文化・商業・観光スポットへと生まれ変わった。17年1月には往時の河畔の様子を再現した「常徳河街」がオープン。一帯は居住機能も備えた特色あるレジャー街区となった。現在の穿紫河は澄んだ水と豊かな緑が大きな魅力となり、周辺住民や観光客を引き付けてい