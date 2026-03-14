◆大相撲春場所７日目（１４日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）に寄り倒しで勝ち、６勝目を挙げ、首位を守った。過去６勝５敗の相手を退けた。４日目に東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）に負けたあとは、横綱らしい相撲を見せている。５日目に西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）を落ち着いて下すと、前日の６日目は、東前頭３枚目・平戸海（境川）を鋭い当たりから圧倒、わずか２秒７