北陸・北日本は雲が多く北海道は午前中、雪や雨の降る所がありそうあすの天気です。北陸や北日本は雲が多く、北海道は午前中、雪や雨の降る所がありそうです。関東から西は高気圧に覆われて、晴れ間が広がるでしょう。ただ、関東は夕方ごろから雲が多くなり、夜は一部でにわか雨があるかもしれません。全国的に、風はきょうより弱まる見込みです。【写真を見る】あす（15日）北陸・北日本は雲多く北海道は午前中雪・雨の降る所が