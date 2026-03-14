タレントで俳優の雪平莉左（31）が14日、の1stフォトブック『innocent』（プラチナム出版）をリリースした。【中面カット】圧倒的な美脚を披露した雪平莉左本作は、本人による自己プロデュースのもと、“大人の休日”をテーマに湘南と谷中を中心に撮影。海辺の開放感、街中のさりげない表情、スタジオでの静かな親密さまで、雪平莉左の切り取った一冊となっている。本作発売を記念して3月29日に東京・HMVエソラ池袋、4月26日