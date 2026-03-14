■大相撲春場所・7日目（14日、エディオンアリーナ大阪）優勝争いトップの一人、横綱・豊昇龍（26、立浪）は結びの一番で王鵬（26、大嶽）を寄り倒しで下し、1敗をキープした。前日大関・安青錦（21、安治川）を下した王鵬に対し、鋭い立ち合いから右を差して一気に前に出た。関脇・高安（36、田子ノ浦）は大栄翔（32、追手風）を落ち着いて突き出しで制した。前日3敗目を喫した安青錦は、小結・熱海富士（23、伊勢ヶ濱）との熱戦