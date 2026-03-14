城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、あす15日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00〜後7：58）に出演する。特別企画「世界の食材で大実験！ワールドワイド鍋」を行う。【番組カット】お、おおきい！2人がかりで抱えられるマグロの王様日本に集まる世界各国の人々から自分の国自慢の食材を聞き出し、ひとつにしたらどんな鍋ができるのか。使う食材は、