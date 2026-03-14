女優の飯豊まりえ（28）が14日、TOKYO FM「広瀬すずのよはくじかん」（土曜午後3時30分）にゲスト出演。共演者が入るLINEグループで発覚したことを明かした。パーソナリティーを務める女優広瀬すず（27）と飯豊はドラマ「幽かな彼女」で共演し、その後も雑誌「Seventeen」、ドラマ「学校のカイダン」でも一緒に仕事をするなどした。広瀬は「『幽かな彼女』は香取慎吾さん主演で、今思えば生徒役の人たちさ、みんな若かったよね。今