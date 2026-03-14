今年1月、東京や香港で多額の現金が相次いで狙われた事件で、きょう大きな動きがありました。上野の強盗事件で、指示役とみられる暴力団幹部など男7人が逮捕されました。記者「あちらの路上で、現金およそ4億円が盗まれたということです」東京・上野…羽田空港と、わずか2時間半ほどの間に億単位の現金が相次いで狙われた事件。羽田の被害者は、その後渡った香港でも襲われ、現金5100万円を奪われました。記者「窓ガラスもピンク