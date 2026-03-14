アイドルグループ・乃木坂46の遠藤さくらが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。【全身のショット】ふわふわガーリーコーデで登場した遠藤さくら遠藤は、チェック柄のジャケットに、ボリューム感のあるイエローのチュールスカートを合わせた春らしいスタイルで登場。首元にはドット柄のタイをのぞかせ、ネイビーのベレー帽を合わ