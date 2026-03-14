お笑いコンビ、フットボールアワーの後藤輝基（51）が、13日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜0時48分）に出演。“山椒”愛を語った。今回はグルメインフルエンサーむにぐるめをガイド役に、くりぃむしちゅー有田哲平（55）、後藤、＝LOVE大谷映美里（27）が東京・浅草を探訪。自身の今年一番のグルメについて、後藤は「店に行ったり、番組で行ってここおいしかったとかはあるんですけど」と言い、「僕どうもね、