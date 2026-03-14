◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第11節埼玉32―30東京ベイ（2026年3月14日東京・秩父宮ラグビー場）9勝1敗同士の注目の一戦は、3位の埼玉が勝ち点で首位に立つ東京ベイを32―30で破って単独2位に浮上した。埼玉は前半14分、CTBダミアン・デアレンデ（34）が中央突破トライを決めて先制。その後は、東京ベイのWTBハラトア・ヴァイレア（27）のペナルティーゴール（PG）とSH藤原忍（27）のトライで逆転を許した。5