富山市の国道交差点で車同士が衝突し、親子2人が死亡した事故からきょうで1週間です。事故現場では静かに手をあわせる人の姿が見られました。この事故は今月7日の早朝、富山市八町の国道8号交差点で舟橋村舟橋の会社員、杉林凌容疑者が運転する車が軽乗用車と衝突し、富山市布目の会社員上田絵莉加さん（38）と息子の中学2年生、壮芽さん（14）が死亡したものです。事故から1週間が経ったきょう、現場では訪れた人たちが花をたむけ