タレント蛍原徹（58）が14日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）にゲスト出演。ゴルフのベストスコアが76だと明かした。リスナーからスコア90を切るコツについて聞かれた蛍原は「やり始めて20年ぐらいたつのよ。20年前、始めた時からドはまりした。その5、6年はほぼ毎日ゴルフやってるような生活やった」と切り出した。「だいたい仕事は昼ぐらいやんか。だから早朝ゴルフっていうのが