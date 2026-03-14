防衛省は、北朝鮮がきょう午後1時半ごろに複数の弾道ミサイルを発射したと発表しました。韓国軍の合同参謀本部は、弾道ミサイル10発あまりが発射されたとしています。小泉進次郎 防衛大臣「現時点で被害について我が国の航空機や船舶等に被害が発生してるとの情報には接しておりません。引き続き情報収集に万全を期してまいります」北朝鮮はきょう午後1時半ごろ、複数の弾道ミサイルを発射しました。今回の発射について韓国軍