放射性廃棄物の最終処分場をめぐり、東京・小笠原村で、文献調査を国が申し入れてから初めてとなる住民説明会が開かれました。住民からは「観光に関しても、漁業に関しても、影響がでないとはいえないと思う」「（Q.風評被害への不安は？）まだ全然決まってもないことだから分からないんじゃない？」と、風評被害や観光への影響を心配する声が聞かれました。14日午後2時から行われた説明会には、住民147人が出席し国からの説明に納