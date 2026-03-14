北朝鮮はアメリカと韓国が今週行っている大規模な軍事演習に反発し、弾道ミサイルを発射したとみられます。この米韓合同軍事演習では14日、仮設の橋を川にかけ、装甲車を対岸に渡す訓練が公開されました。韓国のソウル郊外で行われた訓練は、仮設の浮橋をつなぎ合わせ、幅およそ180メートルの川を渡すものです。2時間あまりで浮橋を完成させると、装甲車などを対岸に渡す手順が確認されました。米韓合同軍事演習は朝鮮半島の有事を