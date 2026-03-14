お笑いコンビ「ヤーレンズ」が14日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。楢原真樹（39）がファンの女性とデートするも、すぐにフラれたことについて振り返った。相方の出井隼之介（39）によると、楢原は「社会生活とかには向いていないと思う」という。番組では、楢原が詐欺サイトにすぐに引っかかったり、学生時代からあまり友人がおらず、「M−1グランプリ」に出場しても誰からも連絡がなかったこと