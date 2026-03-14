新潟大学の学生と県内企業がタッグを組み、新たな“新潟の食の魅力”を発信する商品開発を行いました。学生のアイデアが、プロたちとどのような相乗効果を生み、開発が進んだのでしょうか。舞台裏を取材しました。 ◆新大生が注目した長岡の摂田屋地区 去年12月、新潟大学の教室で行われた商品開発のディスカッション。そこには創生学部のメンバーのほか、長岡 宮内・摂田屋でお店を営むオーナーの姿も…