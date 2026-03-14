ユヴェントスが、バルセロナに所属するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキ（37）の獲得に興味を持っているようだ。ドルトムントやバイエルン・ミュンヘンでゴールを量産してきたレヴァンドフスキは、2022年夏にバルセロナへ移籍。初年度からチームの得点源として活躍しており、今季もここまでラ・リーガ22試合で11ゴールを記録している。そんなレヴァンドフスキだが、バルセロナとの現行契約は今季限りまでとなっている。