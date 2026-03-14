現在は松木玖生が在籍するサウサンプトンのユース出身で、2014年からマンチェスター・ユナイテッドに在籍しているルーク・ショー。ポジションは左SBで、イングランド代表でのキャップ数は34試合を誇る。実力は確かなプレイヤーだが、怪我の多い選手としても知られており、昨季はシーズンのほとんどを負傷で離脱している。ただ、今季は怪我なくここまで戦っており、プレミアリーグでは全29試合に出場している。そういった背景もあり