アルゼンチンのリーベル・プレート出身で、2022年にマンチェスター・シティに移籍したフリアン・アルバレス。万能なFWで、シティ時代は多くの得点に貢献。プレミアリーグ、FA杯、CLと主要タイトルの獲得も経験している。ただ、アトレティコではシティほどの活躍は見せられておらず、タイトルの獲得にも至っていない。そういった背景もあり、アルバレスの引き抜きを狙うクラブは多い。特に同リーグのバルセロナは獲得に熱心で、ベテ