昨季同様にハンジ・フリック監督のもとでハイラインかつ攻撃的な戦術を用いているバルセロナ。スペイン代表FWラミン・ヤマルと、ブラジル代表FWハフィーニャが両ウイングで抜群の存在感を放っているが、その代役を担う選手が不在となっている状況だ。スペイン『MUNDODEPORTIVO』によれば、バルセロナは今夏にセンターFWとセンターバック、そしてウイングの補強を画策している模様。そのなかで、ウイングの補強候補に上がっているの