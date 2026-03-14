中東情勢の悪化により、今夏の北中米W杯への参加が危ぶまれているイラン代表。米ドナルド・トランプ大統領は先日「彼ら自身の命と安全のために、そこにいる（参加する）のは適切ではないと思う」と発言。これは参加辞退を迫る暗黙の脅迫ともとれるが、イランサッカー連盟はInstagramに「イラン代表をワールドカップから除外することはできない」と述べ、アメリカこそ開催国から外されるべきだと主張した。混乱が続くなか、FIFAは国