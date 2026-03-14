来年度から見直されることになった土曜授業ですが、14日南さつま市の金峰学園で今年度最後の土曜授業が行われました。南さつま市にある小中一貫の義務教育学校金峰学園。今年度最後の土曜授業に招かれたのは、地元のジャズバンド。子どもたちや教職員それに地域の人などあわせておよそ450人が手拍子をしながらジャズを鑑賞しました。(生徒）「あまりジャズを聴いたことがなかったんですけど、きょう聞いてすごいなと思ったし、今