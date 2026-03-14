ＪＲ北海道はきょう(２０２６年３月１４日)からダイヤを改正し、道内の特急列車はすべて指定席となりました。ＪＲ北海道はきょう(１４日)のダイヤ改正で、旭川方面を走る「ライラック」や「カムイ」などの特急列車を全車指定席としました。これで道内を運行する特急列車は、すべて指定席となりました。また、観光客の利用増加を受け、札幌と室蘭を結ぶ特急「すずらん」３本の運行時間を繰り上げ、札幌発ほしみ行きの普通列車２本を