旧出水市、旧高尾野町、旧野田町の1市2町が合併して誕生した出水市が、市制20周年を迎え、記念式典やパレードが行われました。出水市は2006年3月13日に旧出水市、旧高尾野町、旧野田町が 合併して誕生しました。市制20周年を祝う式典のあと記念パレードが行われ出水中央高校の吹奏楽部の演奏にあわせて地域の皆さんが思い思いの格好で出水市内の中心部を行進しました。(市民)「素敵なイベントに参加できていい思い