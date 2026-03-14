プロ5年目の中川が正位置獲りへ着々とアピールを続けている（C）産経新聞社阪神は3月14日に行われた広島とのオープン戦（マツダ）に7−1と勝利で3連勝。若虎の躍動した姿も光った。【動画】中川のバンテリンで放った豪快アーチシーンをチェック！初回に近本光司が右翼先頭打者弾を放ち、先制。迎えた3回1死一塁、「3番・左翼」で先発した中川勇斗が広島・高太一の131キロフォークを左翼スタンドへ運び、OP戦2号2ランをマー