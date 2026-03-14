カナダ相手に逃げ切り、4強進出を決めた米国代表(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシックは現地時間3月13日に準々決勝2試合が行われた。前回準優勝の米国代表は、カナダ代表を5-3で下し、準決勝進出。しかし、その内容は決して盤石とは言えず、米メディアの論調には、不安の声が広がっている。【動画】ドミニカと準決勝で対戦へ！チームUSAがカナダ戦に勝利した瞬間米スポーツ誌『Sports Illustrated』はカナダ戦を