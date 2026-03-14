『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、希空、シークレットゲストの杉浦太陽、辻希美が登場した。『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』親子3人で「LOVE マシーン」を披露©マイナビ TGC 2026 S/S辻希美、杉浦太陽、希空の親子3人が登場したのは、スマホ決済サービス