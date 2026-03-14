14日に開幕したボートレース尼崎の尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）初日12Rの「センプルドリーム」で4着だった西山貴浩（38＝福岡）は右膝靱帯（じんたい）断裂の疑いで途中帰郷、2日目から欠場する。また塩田北斗（38＝福岡）も公傷のため途中帰郷となった。