◆オープン戦ヤクルト０―４オリックス（１４日・神宮）オリックスがヤクルトに完封勝ちした。先発・九里が６回３安打無失点、５奪三振の好投。４、５回以外は走者を背負う投球となったが、９７球できっちりと試合をつくり、目標とする開幕投手へ状態の良さをアピールした。７回は２番手のドラフト５位・高谷（北海学園大）が、２つの四球を出しながらも無失点。８回は３番手・古田島、９回は４番手・横山楓が無失点に抑えた。