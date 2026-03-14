◇オープン戦オリックスーヤクルト（2026年3月14日神宮）オリックスが完封勝ちを収めた。先発の九里が6回零封の好投。7回からは高谷、古田島、横山楓が無失点リレーでつないだ。11安打4得点の打線では、途中出場の横山聖がアピールに成功した。4回の守備から途中出場し、7回先頭で清水から右翼席へ“プロ1号”。通算293登板の右腕から完璧な一発を放り込んだ23年ドラフト1位は、「（広岡）大志さんにアドバイスをいただ