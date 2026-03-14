熊本保健科学大学の大学生と大学院生399人が学び舎を巣立ちました。式では学位記や修了証書が渡され、卒業生代表の野見山梨子さんが答辞を述べました。看護やリハビリの学びを生かして、それぞれ医療の道で社会人としての一歩を踏み出します。