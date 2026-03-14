ＪＲＡは３月１４日に行われた中山９Ｒ・房総特別（４歳上２勝クラス、牝馬限定・芝２０００メートル）で、ロートホルン（８位入線）の調教師から最後の直線コースでのノビリシマビジョン（４位入線）の進路の取り方について、降着の裁決を求める申し立てがあったことを制裁レポートで報告した。着順を変更する事象とは認めなかったため、到達順位通りに確定した。この件について、ノビリシマビジョンに騎乗していた戸崎圭太騎