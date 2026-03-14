◇オープン戦ヤクルト０―４オリックス（2026年3月14日神宮）昨季限りで現役を引退したヤクルト・川端慎吾2軍打撃コーチ（38）の引退試合が行われ、満員のファンを前に“現役”最後の雄姿を見せた。大声援の中で迎えた第4打席は直球をセンター返し。抜けるかと思われた打球はマウンドの古田島の足に当たる投ゴロに終わった。当ててしまった相手を申し訳なさそうに見守りながら無事を確認してようやくベンチに腰を降ろ