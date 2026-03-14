“カジサック”ことキングコングの梶原雄太、長女でモデルの梶原叶渚が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。TGC初出演となる梶原の相方・西野亮廣の語りを合図に、ランウェイを披露した。今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUN