2020年の熊本豪雨で被災した公民館に替わり、熊本県球磨村の中園地区に「みんなの家」が完成しました。100平方メートルの平屋で、4メートルほどかさ上げして建てられました。日本財団の支援を受けて県が被災地に整備していて、これで9棟すべてが完成しました。