明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第6節が14日に行われ、鹿島アントラーズと川崎フロンターレが対戦した。4連勝中の首位・鹿島が、鬼木達監督の古巣・川崎Fを『メルカリスタジアム』に迎えての一戦。ホームの鹿島は複数の決定機を迎えるが、相手GKスベンド・ブローダーセンの好セーブに阻まれ続け、前半は無得点に終わる。鹿島は後半も何度か決定機を作るが、川崎Fの粘り強い守りに攻めあぐねる。それでも79分、