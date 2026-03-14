◆大相撲春場所７日目（１４日・エディオンアリーナ大阪）初の綱取りに挑む目指す大関・安青錦（安治川）は、新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）に敗れ、４敗目を喫した。過去３戦全勝の相手に敗戦。１場所１５日制が定着した１９４９年夏以降、直近場所が１１勝４敗で昇進した力士はおらず、横綱昇進は絶望的となった。綱の可能性が限りなく消えかかっている。前日は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）に敗れ、３敗に後退していたが、こ