◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第6節C大阪2−1京都（2026年3月14日サンガスタジアムbyKYOCERA）セレッソ大阪が終了間際アディショナルタイム6分のMF田中駿汰（28）のヘディング弾で勝ち越して勝ち点3を手にした。後半3分に先制を許すが、26分に1分前に交代出場したばかりのFW阪田澪哉（21）がDFディオン・クールズ（26）のシュートがこぼれたところに詰めて同点弾。J1レベルのリーグ戦で初ゴールとなっ