明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第6節が14日に行われ、サンフレッチェ広島とガンバ大阪が対戦した。AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ラウンド16敗退の失意から立ち直りたい広島と、ACL2でラーチャブリー（タイ）との激闘を制して4強に進出したG大阪が激突。エネルギーで上回る広島が序盤から押し込む時間が続くが、なかなかチャンスを生かすことはできない。スコアレスで折り返すかと思われた41分、新