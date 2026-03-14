築100年以上！琉球古民家で「家遊び体験」伝統的な赤瓦屋根の古民家「石垣やいま村」に入村するとまず広がっているのが、昔の八重山諸島の町並みを再現した琉球古民家エリア。石垣島の市街地に建っていた築100年以上の古民家4軒が移築、復元されていて、どの家屋も自由に見学することができます。暖かい気候も相まって、まるで石垣島で暮らしているかのような気分に。縁側や座敷で記念撮影するのもおすすめです。 移築、復元された