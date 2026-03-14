駅から徒歩約2分！ 高架下にあるおしゃれなパンビストロ JR高円寺駅南口からすぐの高架下に「高円寺マシタ」が広がっています。 2023年にオープンした「高円寺マシタ」は、12店の飲食店が立ち並んだ施設。高円寺の「これまで」と「これから」を紡いでいく場所として、年々発展を遂げています。 そのうち、目印の看板をすぐ左に曲がった先にあるのが、「パンとビストロ 高円寺FLAT」です。 「パンとビストロ 高円寺FLAT」は、ベーカ