都市中心部に位置する「Zentis Osaka」「Zentis Osaka」があるのは、JR東西線北新地駅から徒歩約4分、Osaka Metro四つ橋線肥後橋駅から徒歩約7分のところ。大阪のビジネス街に隣接する都市中心部、堂島浜に位置しています。シンプルで洗練されたレセプション株式会社パレスホテルが初めて手がけた、宿泊の快適性をとことん追求する宿泊主体型ホテルブランドの1号店「Zentis Osaka」。感性やデザイン性を大切に、あえての余白にこだ