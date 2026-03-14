【モデルプレス＝2026/03/14】元日向坂46の佐々木久美が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】30歳元日向坂初代キャプテン「キュンとした」ランウェイでの姿◆佐々木久美、ティアードスカート×帽子着こなすデニムジャケットにティアードスカートを合わせて登場した佐々木。トップでは帽子に手を添えて微笑んだ。ネット上では「キ